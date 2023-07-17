Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi flaş Suriye ve Esad mesajı: Kapalı değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıkıyor.

3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretiyle noktalanacak.

Başkan Erdoğan Körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Önemli mesafeler kaydettik. 6 şubat sonrası kardeşlerimizin maddi manevi desteklerini yanımızda gördük. Bu vesile ile b dost ve kardeş ülkelerden pek çok alanda Türkiye ile dayanışma sergilediler. Onlara teşekkür ediyorum. Barış ve istikrar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılını bir fırsat yılı olarak görüyoruz. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temeli geniş bir iş birliğine yaymayı arzu ediyoruz.

Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ticaretimiz 1,6 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi.

İslam dünyasındaki krizler yakın istişareyi gerekli kılıyor. Kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı konuşma fırsatı da bulacağız. Suudi Arabistan, ticaret, yatırım, müteahhitlik gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Suudi Arabistan'da Türk firmaların daha büyük rol oynamasını arzu ediyoruz. Hac ibadeti hiçbir kısıtlama olmadan yapılabildi. 88 bin hacımız Hac'a gidebildi. Ülkemize ilave kota sağladıkları gibi organizasyondaki başarı nedeniyle diyanet işlerimiz ödül aldı. Dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. İlişkilerimiz mükemmel seviyede seyrediyor. Körfez turumuzun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

"MUHATAPLARIMIZA TOGG'U HEDİYE EDECEĞİZ"

3 ülkeyi ziyaretimizde TOGG'un muhataplarımıza hediye olarak verilmesi teşkil edecek. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı için Lefkoşa'ya geçeceğiz. Türkiye-KKTC ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi açısından atılacak adımları ele alacağız. Ercan Havalimanı'nın yeni pistinin açılışını gerçekleştireceğiz.

Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz girişimi önemli bir diplomatik bir başarı olarak tarihe geçti. 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. İlgili tüm taraflara teşekkür ediyorum. Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Seyahatten dönünce Putin ile görüşme yapacağım. Ağustos'ta ülkemizde görüştüğümüzde bu konuları konuşacağız.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Maalesef yangınlar ülkemizi yine sarmış durumda. Dün ağırlıklı olarak gerek Muğla gerek Mersin, gerek Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın oldu. Büyük oranda kontrol altına alındı. İçişleri bakanımla, orman bakanımla görüşmelerimi yaptım. Şu anda bütün gece görüşlü helikopter ve uçaklarımız yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Bunların yanında Rusya ile görüşme yapıp onlardan yangın söndürme ile büyük gövdeli uçak temin etme yoluna gideceğiz. Kritik dönemde yaptığımız ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek konteyner noktasında Katar bize ciddi destek verdi. Bunları buralara yerleştirdik. Bir hafta öncesine göre 80 bin çadır vardı. Bunları tamamen kaldırıp yerlerine konteyner çalışmasını başlatıyoruz. Kızılay'ımızı da devreye sokarak tamamen çadır yerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Kalıcı konut inşası devam ediyor. Biz öyle de olsa böyle de olsa konteynerle çadırları değiştirelim, çadır bu bölgede kalmasın.

MEHMET ŞİMŞEK VE CEVDET YILMAZ'IN ZİYARETLERİ

Yatırım ve finans boyutu var bu ziyaretlerin. Oralarda ve ülkemizde yatırımlar söz konusu. Cevdet ve Mehmet beyin ziyaretlerinde bu yatırımların sinyalini aldık. Mehmet Bey Hindistan'da. Oradan Katar'a kendisi de yetişecek. Savunma sanayinde, alt üst yapı yatırımlarında bu üç ülkenin Türkiye'ye ciddi bir yatırım imkanı olacak. Bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alması olacak. BOTAŞ'ı alacak iddiası var, öyle bir şey yok. Aynı tecrübe ile yolumuza devam edeceğiz.

TAHIL KORİDORU

İstanbul'da tahıl koridoru lie ilgili çalışmaları yürüten heyet var. Biz bugün gerek Dışişleri bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Süratle bir mesafe alırız. Bizler Ağustos'u beklemeden bir telefon görüşmesi ile Putin ile adımlarımızı atarız.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ"

Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. 4'lü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. onların bize yaklaşımı önemli. Esed, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız. Aynı ifadeyi diğer ülkelere kullanabiliyor mu?

İLK DURAK CİDDE

Bu kapsamda Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bugün Suudi Arabistan ile başlıyor. Başkan Erdoğan, Cidde şehrini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunacak.