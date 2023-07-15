Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken mesaj: Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ!

Yapılan bir paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu, FETÖ'cülerin 252 vatandaşımızı şehit ettiği 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla alakalı SMS gönderdi. SMS'te darbe kalkışmasının faili de yok, tarih de belirsiz. Yani PKK'nın saldırılarında PKK adını anmadan kınama mesajı atan CHP zihniyeti bugün de kendisini gösterdi." ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ'DA ATTIĞI TWEET AKILLARA GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun attığı SMS'in ardından 15 Temmuz 2016'da attığı o tweet yeniden akıllara geldi.