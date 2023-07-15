Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken mesaj: Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden tam 7 yıl geçti.
Hazırladıkları darbe planında milletin vatan için ölüme koşacağını hesaba katmayan FETÖ'cü hainler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN FETÖ'CÜ KALKIŞMANIN YIL DÖNÜMÜNDE TEPKİ ÇEKEN MESAJ
FETÖ'cü kalkışmanın yıl dönümünde siyasilerden FETÖ'ye kınama ve 15 Temmuz şehitlerine saygı paylaşımları yapılırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara tepki çeken bir SMS gönderdi.
NE FETÖ'YÜ GEÇİRDİ NE 15 TEMMUZ'U
İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Söz konusu mesajda darbenin faili FETÖ'yü kınamayan Ekrem İmamoğlu'nun "15 Temmuz" tarihini geçirmemesi de tepkilere sebep oldu.
TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu'na tepki yaptı.