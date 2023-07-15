CHP'de kazan kaynıyor: Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na sert cevap! "Zekanı konuştur"

BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

İmamoğlu'nun; "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salondan ayrıldığı vurgulandı. İmamoğlu'nun açıklamalarına Kaftancıoğlu'ndan sert yanıt geldi. Sosyal medyadan paylaşım yaptı. "Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'erkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz" ifadesini kullandı.