CHP'de kazan kaynıyor: Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na sert cevap! "Zekanı konuştur"

Kılıçdaroğlu, koltuğundan kalkmadı. Partisi "Değişim sesleriyle" çalkalandı. Ama hiç umursamadı. Hatta "Ben kaptanım. Gemiyi limana sağlam yanaştırmam gerek" deyip yerinde kaldı.
Bu sırada ise partisi karıştı. "Oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine bayrak açtı.
Değişim çağrısı yaptı. Ancak İstanbul'da CHP ilçe başkanları ile yapılan toplantıda gergin bir ortam yaşandı. Sultangazi CHP İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın "yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazanırdık" demesi üzerine salonda gerginlik çıktı. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı.
BÜYÜK KAVGA ÇIKTI
İmamoğlu'nun; "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" diyerek salondan ayrıldığı vurgulandı. İmamoğlu'nun açıklamalarına Kaftancıoğlu'ndan sert yanıt geldi. Sosyal medyadan paylaşım yaptı. "Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'erkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz" ifadesini kullandı.