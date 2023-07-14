Son dakika: Milas'ta orman yangını şiddetlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas-Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal ediyor." denildi.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

'RÜZGAR SÜRERSE, YANGIN ETKİSİNİ ARTIRACAK'

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgeye gelip, incelemede bulundu. Milas Belediyesi filosundaki araçlar ile arama-kurtarma ekibinin de yangında görev aldığını belirten Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Tokat, "Şu an Bodrum kara yolu üzerinde bir otoparktayız ve alevler yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse, yangın etkisini artıracaktır. Şu an bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge" dedi.