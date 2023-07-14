Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde tarih yazdı! "Vizeyi alacağız"

Danışmanım Çağatay (Kılıç) Bey'i Brüksel'e gönderdik. Bu konularla ilgili görüşmeler yapacak. Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler söyledi.
Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ekonomimize çarpan etkisi yapacak. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.
DÜZENLİ UĞURLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı:
Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim.
Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum...
Sayın Biden ile yaklaşık 1 saat 15 dakika bir görüşme oldu. F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı 'biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz' dediler.
Biliyorsunuz biz Türkiye'de 6 aylık hükümetler gördük. Bir yılı doldurmayan hükümetler gördük. Burada istikrar olur mu?