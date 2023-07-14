Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde tarih yazdı! "Vizeyi alacağız"

Danışmanım Çağatay (Kılıç) Bey'i Brüksel'e gönderdik. Bu konularla ilgili görüşmeler yapacak. Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler söyledi.





Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ekonomimize çarpan etkisi yapacak. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.