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    • Haberler
    • 13.07.2023 15:42
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    • 13.07.2023 15:53
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    Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Temmuz 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD- Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında 'Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Temmuz 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları ve AFAD- Kandilli son depremler listesi...

    Kahramanmaraş’ta 3.8 Büyüklüğünde Deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 15:32'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

    Son dakika... 13 Temmuz Perşembe günü Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Korkutan deprem 12.44 km derinlikte meydana geldi.

    2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

    Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklereden ulaşabilirsiniz.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Haberler Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Temmuz 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD- Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ!
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