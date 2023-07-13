Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Temmuz 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD- Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Son dakika... 13 Temmuz Perşembe günü Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Korkutan deprem 12.44 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2023
*
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-13
Saat:15:32:21 TSİ
Enlem:38.289 N
Boylam:37.208 E
Derinlik:12.44 km
Detay:https://t.co/3JxbERSFmw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklereden ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ