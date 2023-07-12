Yeter 'ar'tık: CHP'de kazan kaynıyor! Müjde Ar da Kılıçdaroğlu'na isyan etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 seçim kaybetti. Değişim çağrılarına direndi. Koltuğa çivilendi. "İstifa" çağrıları peş peşe geldi. CHP'li Ercan Karakaş'ın hayat arkadaşı olan oyuncu Müjde Ar da Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi. "İnsanlar CHP'den umudunu kesmiş durumda. Çevremde böyle bir şey var. bu noktaya biz bir dakikada gelmedik. Bunu son seçimlere bağlamak yanlış olur. Çünkü ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var" dedi.





TEK ADAM YÖNETİMİ

Ve şöyle devam etti: CHP 'tam demokrasi istiyoruz' diyor, parti içinde demokrasi yok. CHP'de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor... İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker de Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi. "Kemal Bey 150 kez aday olsa kazanamaz. Türkiye Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil" sözlerini kaydetti.