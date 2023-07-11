15 Temmuz Destanı Türkiye ve dünyada geniş kapsamlı etkinliklerle anılacak!

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz'da canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anılarak, Türk milletinin güçlü milli iradesine ve kararlılığına vurgu yapılacak.
Yurt içindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanlarının yanı sıra, "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurt dışında ise İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak.
İstanbul Haydarpaşa ve Galata'da gerçekleştirilecek mapping gösterimlerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak.
Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek üç boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri aktarılacak.