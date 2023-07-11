15 Temmuz Destanı Türkiye ve dünyada geniş kapsamlı etkinliklerle anılacak!

"Aziz milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de büyük bir kahramanlık sergileyerek, bağımsızlığını ve geleceğini vesayetçilerin, işgalcilerin, teröristlerin, ihanet şebekelerinin eline bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tek bir çağrısıyla sokaklarda, havalimanlarında, meydanlarda direniş için bir araya gelen kahramanlarımızın iman dolu yüreği, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan irade oldu.

O gece yüzlerce insanımız vatan uğruna şehit oldu. Biz de şehitlerimizi ve gazilerimizin bu kahramanlıklarını 'Yüzyılın Kahramanları' sloganıyla tüm dünyaya anlatarak, onların hatıralarını yaşatmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."