İsveç'in üyeliğini onaylayan Başkan Erdoğan'ı liderler tebrik etmek için sıraya girdi!

Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesine damga vurdu! Bütün liderler, İsveç'in üyeliğini onaylayan Erdoğan'a saygı duydu. Hepsi sırayla hürmetlerini sundu.
Hatta çoğu, aile fotoğrafı çekiminde derin sohbete koyuldu. Ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da Türkiye'nin izinden gitmesi, Avrupa'da geniş yankı buldu: İpler, Erdoğan'ın elinde!
'BILD'İNİZ SÜPERMEN
Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın NATO'daki tutumunu kapak yaptı. Hem korktu, hem de övgüler sıraladı: Zekice oynuyor. Batı'nın kurtarıcısı! Erdoğan Süpermen mi?
YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ
Başkan Erdoğan ile Biden, 1 saat 15 dakika süren bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede siyasi, ekonomik ve bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, "Önceki görüşmeler ısınma turuydu, yeni süreç başlıyor" dedi.