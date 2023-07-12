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    İsveç'in üyeliğini onaylayan Başkan Erdoğan'ı liderler tebrik etmek için sıraya girdi!

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Bunun üzerine Avrupa bayram etti. Liderler, tek tek tebrik yarışına girdi.

    Tebrik için sıraya girdiler

    Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesine damga vurdu! Bütün liderler, İsveç'in üyeliğini onaylayan Erdoğan'a saygı duydu. Hepsi sırayla hürmetlerini sundu.



    Hatta çoğu, aile fotoğrafı çekiminde derin sohbete koyuldu. Ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da Türkiye'nin izinden gitmesi, Avrupa'da geniş yankı buldu: İpler, Erdoğan'ın elinde!


    'BILD'İNİZ SÜPERMEN
    Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın NATO'daki tutumunu kapak yaptı. Hem korktu, hem de övgüler sıraladı: Zekice oynuyor. Batı'nın kurtarıcısı! Erdoğan Süpermen mi?

    YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ
    Başkan Erdoğan ile Biden, 1 saat 15 dakika süren bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede siyasi, ekonomik ve bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, "Önceki görüşmeler ısınma turuydu, yeni süreç başlıyor" dedi.
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        Haberler Güncel İsveç'in üyeliğini onaylayan Başkan Erdoğan'ı liderler tebrik etmek için sıraya girdi!
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