İsveç'in üyeliğini onaylayan Başkan Erdoğan'ı liderler tebrik etmek için sıraya girdi!

Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesine damga vurdu! Bütün liderler, İsveç'in üyeliğini onaylayan Erdoğan'a saygı duydu. Hepsi sırayla hürmetlerini sundu.





Hatta çoğu, aile fotoğrafı çekiminde derin sohbete koyuldu. Ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da Türkiye'nin izinden gitmesi, Avrupa'da geniş yankı buldu: İpler, Erdoğan'ın elinde!