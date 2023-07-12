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    • 12.07.2023 14:05
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    • 12.07.2023 14:05
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    İstanbul'da rezil görüntü! Dereden gelen kötü koku vatandaşlara illallah ettirdi: Belediye pisliğini temzilesin!

    Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya hizmet yerine yaptığı tatillerle, hakaretleriyle ve son zamanlarda da adaylık sevdasıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyeciliği yeni bir skandala imza attı. Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Elmalık Deresi'nden gelen kötü koku, çevredekileri rahatsız ediyor. Elmalık Deresi'nin denize aktığı halk plajını kullananlardan bazıları hastalandı.Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, camlarını açamaz hale geldi. Konuya ilşikin konuşan vatandaşlardan Şenay Yüksel de, "Balkonda oturup yemek yiyemiyoruz, sinek, böcek, koku. Denize giremiyoruz.Yazın balkonda oturmazsan yazlığın önemi ne? Ben böyle hiç memnun değilim. Belediye gereksiz şeylerle uğraşacağına, bu hastalık yapan pisliği temizlesin." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dereden gelen kötü koku vatandaşlara illallah ettirdi

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a hizmette sınıfta kalmaya devam ediyor.

    Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Elmalık Deresi'ndeki kötü koku ve görüntü çevre sakinlerini rahatsız ediyor. İddiaya göre, Elmalık deresine lağım akıyor. Derenin, Gümüşyaka Halk Plajına bağlantısı var. Buradan denize girenlerin hasta olduğunu söyleyen çevre sakinleri, belediyenin soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

    "BİR KOMŞUMUN TORUNU BURADA SUYA GİRDİ; MİKROP KAPMIŞ"
    Koku yayılan derenin yanında oturan Kani Yüksel, "Ben bu sitede oturuyorum ama 500 metre ileriye gidiyorum. Akşamları balkonda oturma şansımız pek yok. Sivrisinek taarruzu başlıyor. Burada kokusu ayrı bir caba yani bilemiyorum. İstanbul'dan günübirlik gelenler bilmiyorlar. Buralarda hep denize giriyorlar. Benim bir komşumun torunu da buradan suya girdi. Mikrop kapmış. Ondan sonra da hastanede bir süre tedavi gördü. Bir iki senede bir geliyorlar. Kepçeyle bir temizlik yapıyorlar. Ama neyi temizliyorlar? Dere olsa onun temizlenmesine gerek yok. Bu düşündüğümüz şey akıyor buraya ama yukarıda arıtma var güya, ama yine de yeterli değil bence" dedi.

        "SİVRİSİNEKTEN DURAMIYORUZ"
        Derenin yakınında oturan Vedat Topaloğlu ise, "20 senedir burada yaşıyoruz. Her sene bir şeyler yapılıyor ama yeterli olmuyor. Sivrisinekten duramıyoruz. Pis kokuyor. Geçen yeğenim denize girdi. Mikrop kaptı. Şimdi onun tedavisiyle uğraşıyoruz" diye konuştu.

        "BALKONDA OTURUP YEMEK YİYEMİYORUZ"
        Çevre sakini Şenay Yüksel de, "Balkonda oturup yemek yiyemiyoruz, sinek, böcek, koku. Denize giremiyoruz. İnanın denize giremiyoruz. Torunlarım var rahatsız. Dışarıda tutamıyorum. Yazın balkonda oturmazsan yazlığın önemi ne? Tabii sinek böcek koku özellikle çok kokuyor. Ben böyle hiç memnun değilim. Belediye gereksiz şeylerle uğraşacağına, bu hastalık yapan pisliği temizlesin. Gerçekten tabi denize akıyor. Hastalık tabii ki, hiç oradan kimse girmemeye çalışıyor. Bilmeyenler giriyor. Ama bilenler girmiyor ama bilmeyenler hasta olup gidiyor. Çünkü pislik akıyor. Güzel bir şey değil" dedi.

        İBB İDDİALAR SESSİZ KALDI
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı

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