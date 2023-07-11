Vilnius mutabakatı: Başkan Erdoğan bastırdı tüm şartlarını onaylattı!

Stoltenberg, İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine tam destek vereceğini açıkladı. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini belirtti. 7 maddelik mutabakat şöyle:



- İsveç, Türkiye'nin AB üyelik sürecine tam destek verecek.



- Türkiye'nin Gümrük Birliği güncellenmesi ve vize serbestisi çabaları desteklenecek.



- Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay kararını TBMM'ye götürecek.



- İsveç terör örgütleri YPG/PYD ve FETÖ'ye desteğini kesecek.

- NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak.



- Türkiye ile İsveç arasında ikili bir güvenlik mekanizması kurulacak.



- Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımına yaptırım olmayacak ve engeller kaldırılacak.