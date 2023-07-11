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    Vilnius mutabakatı: Başkan Erdoğan bastırdı tüm şartlarını onaylattı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Litvanya'da bir zirve yaptı. Erdoğan, masadan istediğini aldı.

    Vilnius mutabakatı

    NATO Zirvesi'nin yapıldığı Vilnius'ta, tarihi bir gün yaşandı. Başkan Erdoğan, dik durup kıran kırana müzakere yaptı. 7 maddelik bir mutabakata varıldı. Türkiye, masadan zaferle ayrıldı.



    ABD Başkanı Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı. Stoltenberg de, "NATO daha da güçlenecek" ifadesini kullandı.



    - İsveç, Türkiye'nin AB üyelik sürecine tam destek verecek

    - Türkiye'nin Gümrük Birliği güncellenmesi ve vize serbestisi çabaları desteklenecek

    - Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay kararını TBMM'ye götürecek

    - NATO tarihinde ilk kez, Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak

    - İsveç terör örgütleri YPG/PYD ve FETÖ'ye desteğini kesecek

    - Türkiye ile İsveç arasında ikili bir güvenlik mekanizması kurulacak

    - Müttefikler arasında savunma, ticaret ve yatırımlarda yaptırım olmayacak ve engeller kaldırılacak



    ERDOĞAN'IN DEDİĞİ OLDU
    Litvanya'daki NATO Zirvesi tarihi bir güne tanıklık etti. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson iki kez görüştü. Görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, üçlü zirveden anlaşma çıktığını açıkladı.

        Stoltenberg, İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine tam destek vereceğini açıkladı. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini belirtti. 7 maddelik mutabakat şöyle:

        - İsveç, Türkiye'nin AB üyelik sürecine tam destek verecek.

        - Türkiye'nin Gümrük Birliği güncellenmesi ve vize serbestisi çabaları desteklenecek.

        - Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay kararını TBMM'ye götürecek.

        - İsveç terör örgütleri YPG/PYD ve FETÖ'ye desteğini kesecek.

        - NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak.

        - Türkiye ile İsveç arasında ikili bir güvenlik mekanizması kurulacak.

        - Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımına yaptırım olmayacak ve engeller kaldırılacak.



        Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

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        Haberler Güncel Vilnius mutabakatı: Başkan Erdoğan bastırdı tüm şartlarını onaylattı!
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