Vilnius mutabakatı: Başkan Erdoğan bastırdı tüm şartlarını onaylattı!

NATO Zirvesi'nin yapıldığı Vilnius'ta, tarihi bir gün yaşandı. Başkan Erdoğan, dik durup kıran kırana müzakere yaptı. 7 maddelik bir mutabakata varıldı. Türkiye, masadan zaferle ayrıldı.
ABD Başkanı Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı. Stoltenberg de, "NATO daha da güçlenecek" ifadesini kullandı.
- İsveç, Türkiye'nin AB üyelik sürecine tam destek verecek
- Türkiye'nin Gümrük Birliği güncellenmesi ve vize serbestisi çabaları desteklenecek
- Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay kararını TBMM'ye götürecek
- NATO tarihinde ilk kez, Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak
- İsveç terör örgütleri YPG/PYD ve FETÖ'ye desteğini kesecek
- Türkiye ile İsveç arasında ikili bir güvenlik mekanizması kurulacak
- Müttefikler arasında savunma, ticaret ve yatırımlarda yaptırım olmayacak ve engeller kaldırılacak
ERDOĞAN'IN DEDİĞİ OLDU
Litvanya'daki NATO Zirvesi tarihi bir güne tanıklık etti. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson iki kez görüştü. Görüşme sonrası konuşan Stoltenberg, üçlü zirveden anlaşma çıktığını açıkladı.