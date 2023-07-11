Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu verdi: Acil Destek Kredisi ile dev destek!

"KOBİ'LERİMİZ İÇİN KOSGEB ACİL DESTEK KREDİSİ'Nİ HIZLA DEVREYE ALDIK"

Bakan Kacır yaptığı açıklamada, "Sel felaketinden etkilenen illerimizdeki KOBİ'lerimiz için Kosgeb Acil Destek Kredisi'ni hızla devreye aldık. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAM DETAYLARI

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak.

Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.

Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.