Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2023 20:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2023 20:46
    ABONE OL

    MSB'den acı haber: Trafik kazasında 1 asker şehit oldu!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı diledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MSB’den acı haber: 1 asker şehit oldu

    MSB'den yapılan açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

    MSB'DEN ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT OLDU I VİDEO İZLE

    BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'ın Gürpınar ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Güler adına yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

    "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel MSB'den acı haber: Trafik kazasında 1 asker şehit oldu!
        loading
        SON DAKİKA