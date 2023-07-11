CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sergisine AK Parti İBB Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten'den tepki

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Feshane-i Amire binasını restore ettirip "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesi büyük tepki toplamıştı.
Soru önergesi vermek üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, bir süre önce İBB Miras kapsamında restore edilerek "Artİstanbul" adıyla açılışı yapılan Tarihi Feshane-i Amire binasında "Ortadan Başlamak" isimli sergi açıldığını hatırlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 24 Ekim 2019 ve 1 Nisan 2021'de Feshane'nin Tasavvuf Müzesi yapılacağını ve bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin gerçekleştirileceği bir kültür merkezi olacağını söylediğini ifade eden Özten, bu sözlere rağmen Feshane'nin, "bölgenin ruhuna tamamen aykırı sözde çağdaş sanat sergisi"yle kapılarını açtığını kaydetti.