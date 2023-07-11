CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sergisine AK Parti İBB Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten'den tepki

İmamoğlu'nun, Feshane'nin açılışındaki konuşmasında, "İstanbul'u yönetebilmek, kesinlikle onu kutsal bir emanet olmak pozisyonuna oturtmakla başlıyor. Bu şehrin kadim tarihinin sorumluluğunu hep birlikte üzerimizde hisseden bir ekibiz." dediğini anımsatan Özten, "Kutsal emanete ve kadim tarihe ihanet ettiğinizin farkında bile olmadığınızı, İstanbul ile ilgilenmediğinizi, gündeminizde İstanbul'un olmadığını İstanbul halkı çok iyi görmektedir. Bu şehre hizmet etme iddiasıyla yola çıkan herkesin, toplumumuzun değerlerine ve ahlaki ilkelerine saygı duymakla yükümlü olduğunu unutmaması gerekir. Sanata ve sanatçıya karşı değiliz ama sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışmamalıdır." diye konuştu.