İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.