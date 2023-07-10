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Haberler Yaşam 15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi saldırısında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında konuştu.15 Temmuz gecesi oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit olduğunu söyleyen Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı. Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık. Oğlum vatanını canından çok seviyordu. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu." dedi. İşte acılı baba oğlunun kahramanca şehit olduğu anları şöyle anlattı...

10.07.2023 09:04 - Son Güncelleme: 10.07.2023 09:07
15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı.

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15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etmek için görevi başına gelen kahraman polis Halit Gülser, daire başkanlığına yönelik F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit oldu.

15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarında da yaralandığı belirtilen şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında SABAH'a konuştu.

15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

"BİZDEN HELALLİK ALARAK EVDEN AYRILDI"
Hain darbe gecesinde Ankara'da oğlunun evinde olduklarını belirten baba Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı. Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık" dedi.

15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

"KAHRAMANLAR GİBİ ŞEHİT OLDU"
Oğlu Halit Gülser'in kahramanca şehit olduğunu ifade eden Ömer Gülser, "Oğlum vatanını canından çok seviyordu. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu. Sur'da teröristlere yönelik operasyonlarda da yaralanmıştı tedavi olduktan sonra görevi başına dönmüştü" dedi.

15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

ŞEHİDİN ADI SPOR KOMPLEKSİ'NDE YAŞATILIYOR
Şehit Polis Memuru Halit Gülser'in adı, şehidin doğum yeri olan Dicle İlçesi Pekmezciler Köyü'ndeki okul ile Diyarbakır Merkez İlçe Kayapınar'da Spor Kompleksi'ne verildi.

15 Temmuz şehidinin babasından yürekleri dağlayan sözler: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı
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