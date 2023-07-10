15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi saldırısında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında konuştu.15 Temmuz gecesi oğlunun vatan uğruna kahramanca şehit olduğunu söyleyen Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı. Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık. Oğlum vatanını canından çok seviyordu. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu." dedi. İşte acılı baba oğlunun kahramanca şehit olduğu anları şöyle anlattı...
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı.
Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarında da yaralandığı belirtilen şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında SABAH'a konuştu.
"BİZDEN HELALLİK ALARAK EVDEN AYRILDI"
Hain darbe gecesinde Ankara'da oğlunun evinde olduklarını belirten baba Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı. Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık" dedi.
"KAHRAMANLAR GİBİ ŞEHİT OLDU"
Oğlu Halit Gülser'in kahramanca şehit olduğunu ifade eden Ömer Gülser, "Oğlum vatanını canından çok seviyordu. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu. Sur'da teröristlere yönelik operasyonlarda da yaralanmıştı tedavi olduktan sonra görevi başına dönmüştü" dedi.