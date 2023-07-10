15 Temmuz şehidi Halit Gülser’in babası konuştu: Gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı

"KAHRAMANLAR GİBİ ŞEHİT OLDU"

Oğlu Halit Gülser'in kahramanca şehit olduğunu ifade eden Ömer Gülser, "Oğlum vatanını canından çok seviyordu. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu. Sur'da teröristlere yönelik operasyonlarda da yaralanmıştı tedavi olduktan sonra görevi başına dönmüştü" dedi.