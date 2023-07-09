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    • 09.07.2023 18:03
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    Sapkınlığa geçit yok! Eskişehir’de izinsiz LGBT eylemine 18 gözaltı

    Aile yapısını hedef alan LGBT terörü her yere yayılmaya devam ediyor. Eskişehir’de valilik yasağına rağmen LBGT üyelerine destek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Eskişehir’de izinsiz LGBT eylemine 18 gözaltı!

    Eskişehir'de bir grup, LGBT üyelerine destek vermek amacıyla 'Onur Yürüyüşü' adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı.

    ESKİŞEHİR'DE SAPKIN LGBT'LİLERE GEÇİT YOK I VİDEO İZLE

    LGBT bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarı da bulundu.

    Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

    Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

        Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü.

        VALİLİK 30 GÜN YASAKLAMIŞTI
        Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran'da LGBT ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı. Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1'i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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        Haberler Güncel Sapkınlığa geçit yok! Eskişehir’de izinsiz LGBT eylemine 18 gözaltı
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