Sapkınlığa geçit yok! Eskişehir’de izinsiz LGBT eylemine 18 gözaltı

Eskişehir'de bir grup, LGBT üyelerine destek vermek amacıyla 'Onur Yürüyüşü' adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı.
ESKİŞEHİR'DE SAPKIN LGBT'LİLERE GEÇİT YOK I VİDEO İZLE
LGBT bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarı da bulundu.
Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.