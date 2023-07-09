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Eskişehir’de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen sapkın LGBT’lilere geçit yok

Eskişehir’de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen sapkın LGBT’lilere geçit yok
09.07.2023 18:02

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Eskişehir’de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen LGBT’li gruba polis izin vermedi. Yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruptakiler gözaltına alındı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, LGBTİ derneklerin, benzeri oluşumların ve grupların, kamuya açık alanlarda yapmayı düşündüğü her türlü etkinliğe (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Eskişehir'de bir grup, LGBT üyelerine destek vermek amacıyla 'Onur Yürüyüşü' adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı.

LGBT bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarı da bulundu.

Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü.

VALİLİK 30 GÜN YASAKLAMIŞTI
Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran'da LGBT ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı. Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1'i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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