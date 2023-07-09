Eskişehir’de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen sapkın LGBT’lilere geçit yok

Eskişehir’de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen LGBT’li gruba polis izin vermedi. Yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruptakiler gözaltına alındı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, LGBTİ derneklerin, benzeri oluşumların ve grupların, kamuya açık alanlarda yapmayı düşündüğü her türlü etkinliğe (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) izin verilmeyeceğini açıklamıştı.