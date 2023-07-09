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    Koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nağmeler! Partililere Atatürk'lü mektup yazdı...

    Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. Kendisine is tifa çağrısı yapan partililere, “Atatürk’lü” mektup yazdı... Mektup'ta, "Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü temel bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

    Kemal Bey’den nağmeler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında hezimet üzerine hezimet yaşadı. Partisindeki "Değişim" çağrılarına kulak tıkadı. Koltuğa yapıştı. Kurultay ve değişim sürecinde parti üyelerine bir mektup yolladı.

    "Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü temel bir ilkedir" diye yazdı. Yaptığı başka bir açıklamada ise "Karamsar bir insan değilim. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya. Hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım" yorumunu yaptı.



    Sosyal medyada eleştiriler patladı:
    - Herkes gitti bir o gitmedi...
    - Olur ya ne olacak. Yerel seçimlerde de büyükşehirleri kaybedersiniz.
    - Okulum uzarsa, aileme yapacağım konuşma.
    - EEE, senin için sorun yok. Hayat çok güzel...
    - 'Yerel seçimleri kaybetmeden gitmem' diyor.
    - Kemal Bey'le ilgili tüm like/retweet silmeye başladım. Parmağım uyuştu ama devam.
    - Ağam bizle eğleniyor...
    - Dede artık bırak bizi...



        "NAMUSSUZ VE ŞEREFSIZ ADAMSIN"
        Ankara'ya 'değişim' yürüyüşünde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın arasında yaşanan tartışma zirve yaptı. Özcan, Öztrak'ın açıklamalarını hatırlattı. "Bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imaji yaratacak sözler söyledi. Sayın Erdoğan veya ekibinden birileriyle herhangi bir görüşmem olmuşsa kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım. Olmadıysa da sen namussuz ve şerefsiz adamsın" ifadelerini kullandı.

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