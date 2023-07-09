"Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü temel bir ilkedir" diye yazdı. Yaptığı başka bir açıklamada ise "Karamsar bir insan değilim. Yerel seçimlerde çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız ortaya. Hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım" yorumunu yaptı.