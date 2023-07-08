İstanbul Valiliği'nden CHP yandaşlarının "İstanbul'da ekmeğe zam geldi" haberine yalanlama!

İstanbul Valiliği, ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

YALANI YAYAN FONDAŞ TAKIMI

Söz konusu iddiayı yayan CHP yandaşı medyadan öne çıkanlar ise şu şekilde:

T24:

Halk TV: