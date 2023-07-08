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    • Güncel
    • 08.07.2023 13:21
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    • 08.07.2023 13:38
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    İstanbul Valiliği'nden CHP yandaşlarının "İstanbul'da ekmeğe zam geldi" haberine yalanlama!

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul’da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL’den satılmaktadır" denildi.

    takvim.com.tr
    Fondaş milletin ekmeğiyle oynuyor

    CHP yandaşı medyanın bir iddiası daha yalan çıktı.

    "Sözcü, Halk TV, Birgün başta olmak üzere CHP medyasının dolaşıma soktuğu "Ekmeğe zam geldi" iddiası yalan çıktı.

    İstanbul Valiliği, ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı.

    Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

    YALANI YAYAN FONDAŞ TAKIMI
    Söz konusu iddiayı yayan CHP yandaşı medyadan öne çıkanlar ise şu şekilde:
    T24:

    Halk TV:

    Birgün:
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        Haberler Güncel İstanbul Valiliği'nden CHP yandaşlarının "İstanbul'da ekmeğe zam geldi" haberine yalanlama!
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