Meta'çizik'! Binlerce CHP'li Kılıçdaroğlu'na "İstifa et" çağrısı yaptı

Seçimlerden bu yana gerek parti içinde gerekse seçmen tarafından tepkilere maruz kalan Kılıçdaroğlu, Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımında da kullanıcılardan nasibini aldı. Kılıçdaroğlu, son grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoyu şu ifadelerle paylaştı: "25 Milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir." 'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçaroğlu'na 'İstifa et' çağrıları çıı gibi arttı.