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    Meta'çizik'! Binlerce CHP'li Kılıçdaroğlu'na "İstifa et" çağrısı yaptı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meta şirketinin uygulaması Threads’a katıldı. 25 milyon hesabı yaptı. Ama ilk paylaşımına ‘İstifa et’ yorumları yağdı! Kılıçdaroğlu, Threads'a girdiğine bin pişman oldu.

    Meta’çizik’!

    Meta şirketi, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i dünya genelinde kullanıma açtı. Instagram entegrasyonu sayesinde 2 milyar kullanıcıyı arkasına alan Threads, kısa sürede büyük ilgi yarattı.

    Çok sayıda ünlü ve politikacı Threads'a adımını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimler arasına katıldı.

    Seçimlerden bu yana gerek parti içinde gerekse seçmen tarafından tepkilere maruz kalan Kılıçdaroğlu, Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımında da kullanıcılardan nasibini aldı. Kılıçdaroğlu, son grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoyu şu ifadelerle paylaştı: "25 Milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir." 'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçaroğlu'na 'İstifa et' çağrıları çıı gibi arttı.


        KUŞ KAFESTE
        Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in kullanıma açtığı yeni sosyal medya uygulaması Threads'in bir günde 30 milyon kullanıcı sayısını aşması büyük ses getirdi. Sosyal medyada kullanıcılar, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter ve Threads kapışmasını capslerle gösterdi. Herkes dalgasını geçti.



        ÇETİN SAVAŞ!
        CHP'de taraflar ortaya çıktı. "Değişim" isteyenlerin arasına Hikmet Çetin de katıldı. Fatih Altaylı'ya konuşan Çetin, "Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar verdi. Keşke SHP'yi kapatmasaydık. Ve CHP ile birleştirmeseydik. Keşke SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

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        Asli Baykal, CHP’yi bombaladı
        Haberler Güncel Meta'çizik'! Binlerce CHP'li Kılıçdaroğlu'na "İstifa et" çağrısı yaptı
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