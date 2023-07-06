Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'den bölücülük rüyası! "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var"

Seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPKK'nın hayalleri, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla suya düştü.
Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ederken her gün TSK ve MİT iş birliği ile PKK'nın tepe kadrosuna çizik atılıyor.
Operasyonlar sürerkekn PKK elebaşları da sığındıkları mağaralarda bölücülük rüyaları görmeye devam ediyor!
Lozan Antlaşmasının 100. yılı için Haseke'de düzelenen Lozan konulu bir toplantıya mesaj gönderdi.
MAZLUM ABDİ ŞAHİN'DEN BÖLÜCÜLÜK RÜYASI: HARİTADAKİ YERİMİZİ ALMA İMKANINA SAHİBİZ
Lozan Antlaşmasıyla kürtlerin inkar edildiğini savunan PKK elebaşı Mazlum Abdi Şahin sözde devlet hayalini dillendirdi. Teröristbaşı, Kürtlerin günümüzde Ortadoğu'da varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanlarına sahip olduklarını iddia etti.
Türkiye üzerinden bölücükük hayali kuran Mazlum Kobani, Kürtlerin sözde Kürdistan'ın dört parçası olan "Bakur, Başur, Rojhilat ve Rojava"da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesini yürüttüklerini iddia etti.
TERÖR YANDAŞLARINA ÇAĞRI YAPTI!
Teröristbaşı,Türkiye'nin illerini de kapsayan bölücü plan için terör yandaşlarına çağrı yaptı. PKK elebaşı Kobani şu bölücü ifadeleri kullandı:
"Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rojlihat'ta önemli kazanımlar var, bunların korunması gerekiyor. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim; güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım; herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim."