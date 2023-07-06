Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.07.2023 21:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 21:56
    ABONE OL

    Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'den bölücülük rüyası! "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var"

    Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin bölücülük rüyaları görmeye devam ediyor. Türkiye'yi hedef alarak direniş ve mücadele çağrısı yapan terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var" ifadeleriyle bölücü emellerini dillendirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PKK elebaşından bölücü rüya!

    Seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPKK'nın hayalleri, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla suya düştü.

    Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ederken her gün TSK ve MİT iş birliği ile PKK'nın tepe kadrosuna çizik atılıyor.

    Operasyonlar sürerkekn PKK elebaşları da sığındıkları mağaralarda bölücülük rüyaları görmeye devam ediyor!

    Lozan Antlaşmasının 100. yılı için Haseke'de düzelenen Lozan konulu bir toplantıya mesaj gönderdi.

    MAZLUM ABDİ ŞAHİN'DEN BÖLÜCÜLÜK RÜYASI: HARİTADAKİ YERİMİZİ ALMA İMKANINA SAHİBİZ
    Lozan Antlaşmasıyla kürtlerin inkar edildiğini savunan PKK elebaşı Mazlum Abdi Şahin sözde devlet hayalini dillendirdi. Teröristbaşı, Kürtlerin günümüzde Ortadoğu'da varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanlarına sahip olduklarını iddia etti.

    Türkiye üzerinden bölücükük hayali kuran Mazlum Kobani, Kürtlerin sözde Kürdistan'ın dört parçası olan "Bakur, Başur, Rojhilat ve Rojava"da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesini yürüttüklerini iddia etti.

    TERÖR YANDAŞLARINA ÇAĞRI YAPTI!
    Teröristbaşı,Türkiye'nin illerini de kapsayan bölücü plan için terör yandaşlarına çağrı yaptı. PKK elebaşı Kobani şu bölücü ifadeleri kullandı:

    "Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rojlihat'ta önemli kazanımlar var, bunların korunması gerekiyor. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim; güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım; herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim."

        PKK'NIN 4 PARÇALI KÜRDİSTAN HAYALİ!
        Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP 4 Parçalı Kürdistan hayalini her fırsatta dillendiriyor. Bölücü terörist Mazlum Kobani de "Bakur" diyerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini işaret ediyor. Öyle ki 4 devletki sözde Kürdistan planında Kuzey: Bakur, Türkiye'yi Güney: Başur Irak'ı, Batı: Rojava Suriye'yi Doğu: Rojhilat ise İran'ı tanımlıyor!


        Terör örgütü PKK'nın sözde 4 parçalı Kürdistan haritası!

        HDP'Lİ FELEKNAS UCA DA BENZER SKANDALA İMZA ATMIŞTI
        Bu skandal ifadeleri HDP'li Feleknas Uca da kullanmıştı. Uca geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Kürdistan Ulusal Kongresi yapılırsa Kürdistan coğrafyasının 4 parçası kurtarılabilir." demişti.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA AYNI DİLİ KULLANMIŞTI
        Seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi CHP Genel Merkezi'nde Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a röportaj vermişti.

        Barzani yönetimine bağlı internet sitesi Rudaw, Elçi'nin kullandığı "Bakur Kürdistan" ifadesine Kürtçe internet sitesinde yayınladığı röportajda yer verirken, Türkçe olarak yayınlanan şeklinde ise tepkilerin önüne geçmek için "bölge" diye bahsetmişti.

        Rudaw, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusunu yöneltmiş, Elçi ise Rudaw'ın Kürtçe sitesinde "Kürt sorununun çözümü çok basit, neden? Bugün Kuzey Kürdistan'da bağımsızlık isteyen çok az insan var, en aşırı olanlar bile. Ayrılık ve bağımsızlık olmadığı sürece sistem içinde Kürt haklarını vermek çok kolaydır..."

        Aynı sorunun cevabı Türkçe internet sitesinde ise "Kuzey Kürdistan" ifadesi çıkartılarak şöyle yayınlanmıştı; "Bugün Kürt sorununun çözümü de çok kolay, neden? Bugün Türkiye'deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az. Bağımsızlık, ayrılık olmadığı sürece sistem içerisinde Kürtlerin haklarını elde etmesi de gayet kolaydır."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emekliye zam müjdesi: Talimatı verdim
        Haberler Güncel Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'den bölücülük rüyası! "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var"
            loading
            SON DAKİKA