Mazlum Kobane kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'den bölücülük rüyası! "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var"

PKK'NIN 4 PARÇALI KÜRDİSTAN HAYALİ!

Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP 4 Parçalı Kürdistan hayalini her fırsatta dillendiriyor. Bölücü terörist Mazlum Kobani de "Bakur" diyerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini işaret ediyor. Öyle ki 4 devletki sözde Kürdistan planında Kuzey: Bakur, Türkiye'yi Güney: Başur Irak'ı, Batı: Rojava Suriye'yi Doğu: Rojhilat ise İran'ı tanımlıyor!



Terör örgütü PKK'nın sözde 4 parçalı Kürdistan haritası!

HDP'Lİ FELEKNAS UCA DA BENZER SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Bu skandal ifadeleri HDP'li Feleknas Uca da kullanmıştı. Uca geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Kürdistan Ulusal Kongresi yapılırsa Kürdistan coğrafyasının 4 parçası kurtarılabilir." demişti.