Türkiye büyük bir diplomatik aktör! BM'den Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü dolu sözler

Küresel gıda krizinin çözümü için Ankara'nın koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalandı.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DİPLOMATİK AKTÖR"
New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına konuşan Griffiths, yaklaşık 10 gün sonra süresi dolan anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili, "Bununla ilgili herkesin Türkiye'ye yöneleceğini umuyorum. Ankara ile haftada iki veya üç kez bu konuyu konuşuyoruz." diye konuştu.