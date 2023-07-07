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    • 08.07.2023 03:26
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    Türkiye büyük bir diplomatik aktör! BM'den Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü dolu sözler

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths,Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Griffiths, tahıl anlaşması konusunda Türkiye'nin "büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomatik aktör" olduğunu vurguladı.

    Türkiye büyük bir diplomatik aktör

    Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sekteye uğrayan küresel tahıl sevkiyatına ilişkin etkin rol almayı sürdürüyor.



    Küresel gıda krizinin çözümü için Ankara'nın koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalandı.

    Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.



    "TÜRKİYE BÜYÜK BİR DİPLOMATİK AKTÖR"
    New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına konuşan Griffiths, yaklaşık 10 gün sonra süresi dolan anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili, "Bununla ilgili herkesin Türkiye'ye yöneleceğini umuyorum. Ankara ile haftada iki veya üç kez bu konuyu konuşuyoruz." diye konuştu.



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
        Griffiths, tahıl anlaşması konusunda Türkiye'nin "büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomatik aktör" olduğunu vurguladı.

        BM Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu anlaşmanın uzatılması konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini de gündeme getirdi.



        ANLAŞMANIN UZATILMAMASI "KORKUNÇ SONUÇLARA" YOL AÇABİLİR
        Martin Griffiths, dünya genelindeki tahıl ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Karadeniz tahılının ihracatına yönelik anlaşmanın uzatılmamasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

        Tahıl anlaşmasının uzatılmasının Afrika halkının gıda temini konusundaki önemine değinen Griffiths, "Bunu her üç ayda bir yaşamak istemiyoruz. Bu, ticari güvene büyük ölçüde zarar veriyor. Gıda fiyatları üzerindeki etkiye zarar veriyor." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

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