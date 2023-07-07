Türkiye büyük bir diplomatik aktör! BM'den Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü dolu sözler





ANLAŞMANIN UZATILMAMASI "KORKUNÇ SONUÇLARA" YOL AÇABİLİR

Martin Griffiths, dünya genelindeki tahıl ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Karadeniz tahılının ihracatına yönelik anlaşmanın uzatılmamasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tahıl anlaşmasının uzatılmasının Afrika halkının gıda temini konusundaki önemine değinen Griffiths, "Bunu her üç ayda bir yaşamak istemiyoruz. Bu, ticari güvene büyük ölçüde zarar veriyor. Gıda fiyatları üzerindeki etkiye zarar veriyor." dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.