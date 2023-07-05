Deprem bölgesine yerinde dönüşüm modeli! Depremzedelere hibe desteği

Deprem konutlarının yapımının hızlandırılması için yerinde dönüşüm projesi ile yeni bir yol haritası ortaya çıkarıldı. Buna göre, Bakanlık, 11 ilde dönüşüm yapım ve dönüşüm ofisleri kuracak. Ev ya da işyerini kendisi yapmak isteyen vatandaş, bu yapım ve dönüşüm ofislerine başvurabilecek. Yapım ve Dönüşüm Ofisinde, deprem bölgesinin genel analizi çıkarıldığı için evlerin nereye yapılıp yapılmayacağı konusunda vatandaşlar bilgi alabilecek ve yapmak istedikleri konutlarının bütün sürecini burada takip edebilecekler.