İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Son yılların en düşüğü! 4 aylık su kaldı

Son yıllarda azalan yağışların ardından barajların da doluluk oranı azaldı. Yüzde 50'nin altında kalan barajlar endişe yaratıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle artan su kullanımının düşürülmesi ve su kullanımında israftan kaçınması uyarıları yapılıyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 2022'de aynı ay sonunda yüzde 66.53'ken yüzde 42.95'e düşmesiyle son 9 yılın en düşük su seviyesini gördü.

İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 7 Temmuz Cuma günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerinde. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,49 oldu.

PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 23,61 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 27,12 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,14 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 5,84 oldu.