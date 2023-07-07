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    • 07.07.2023 16:03
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    Başkan Erdoğan'dan Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ey şanlı asker diyerek milletimizin dualarından esksik etmediği kahraman ordumuzun her bir neferine saygılarımı sunuyorum.

    Eğitimlerini tamamlayan tüm subaylarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Mezunlarımız arasında 19 ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor.

    Mezun olan her bir evladımız bağımsızlığımız uğrunda gerektiğinde şahadete yürüyeceğinden asla şüphe etmiyorum. Genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

    Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız başarılarıyla göz dolduruyor. Ödediğimiz ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemiz adına çok kıymetli buluyoruz.

    Kurumlarımızın sürekli tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak geçmişte kalmaktan kurtulamayız.MSÜ'nün faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha geliştirilmesinde fayda görüyoruz.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Subay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar
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