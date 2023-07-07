Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. 6 bin 880'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabında şunları söyledi:

HAZİRAN AYINDA 15591DÜZENSiZ GÖÇMEN YAKALANDI. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK