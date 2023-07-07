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    • 07.07.2023 15:08
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. 6 bin 880’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

    Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. 6 bin 880'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.

    Yerlikaya sosyal medya hesabında şunları söyledi:

    HAZİRAN AYINDA 15591DÜZENSiZ GÖÇMEN YAKALANDI. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı
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