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    • 07.07.2023 08:24
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    15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

    takvim.com.tr
    İşte 15 Temmuz’da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı hatlarda Ücretsiz seyahat mümkün olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

    Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

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