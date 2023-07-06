Eyüpsultan'da İSKİ isale hattı patladı: Su metrelerce fışkırdı

"ARABANIN ÖN TARAFI HAVAYA KALKTI"

Otomobili zarar gören Faruk Seyit Hanoğlu, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. O kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşlar fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi" ifadelerini kullandı.