Eyüpsultan'da İSKİ isale hattı patladı: Su metrelerce fışkırdı

İstanbul Eyüpsultan'da patlayan su borusundan tazyikli su metrelerce fışkırdı.
İSKİ PATLADI
Alibeyköy, Atatürk Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında İSKİ'nin isale hattı bilinmeyen bir nedenle patladı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil, altından patlayan borunun tazyikli suyuyla zarar gördü.
Tazyikli su metrelerce yükseğe ulaşırken cadde göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ekipleri, bölgedeki suyu kesti. Ekipler, zarar gören boruyu onarırken çalışma nedeniyle trafik tek şeritte ilerledi.
Tonlarca suyun boşa aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.