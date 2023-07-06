T24’ten LGBT terörüne skandal destek! Sapkınları kamera karşısına geçirip çocukları hedef aldılar!

ABD'li düşünce kuruluşu Center for American Progress'in "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adındaki raporunda Batı fonlarıyla finanse edildiği ispatlanan T24 'haber' sitesi, Batı'nın aile kurumunu hedef alan LGBT dayatmasına da hizmet veriyor.
CİNSİYET DOĞUŞTAN GELMİYOR, ÖĞRETİLİYORMUŞ!
Programda ismi gizlenen ve yüzüne maske takan bir LGBT'li, cinsiyetin doğuştan olduğunu reddederek "Cinsiyetler çocuklara öğretiliyor. Aslında çocuk doğduğu zaman kendisine dair böyle şeyler düşünmüyor ama biz ona kadın veya erkek olmayı öğretiyoruz daha ilk dakikadan itibaren." şeklinde skandal ifadeler kullandı.