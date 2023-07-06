Başkan Erdoğan'dan İsveç'e net mesaj: "Attığı adımları boşa çıkardı"

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, İsveç'in terörle mücadelede doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.