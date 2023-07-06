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    Muharrem İnce sessizliğini bozdu! İlk yorum geldi: "Atatürk gelse kazanamaz"

    Kemal Kılıçdaroğlu tam 13 seçim kaybetti. Ama istifa etmedi. Parti için tepkiler yükseldi. Muharrem İnce’den de ilk yorum geldi: Atatürk gelse kazanamaz...

    ’İnce’ mesaj!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal geliyorum" dedi. Ancak bir kez daha yenildi. 13'üncü seçimini de kaybetti.

    Ama o "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam yanaştırmam lazım" deyip dümen çevirdi. Parti birbirine girdi. Değişim sesleri yükseldi. "Oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu bile harekete geçti!

    İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosunu ilan etti. CHP grup toplantısından kısa süre sonra yayına giren internet sitesinde İmamoğlu'nun adı geçmese de onun çağrılarına yer verildi.

    İşte tüm bunlar sürerken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den ilk yorum geldi. İnce, CHP'deki değişim çağrılarıyla ilgili "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" dedi. Şunları söyledi: CHP'de genel başkanın nasıl geleceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı. Bir seçim, iki seçim neyse. Bir kuralı olmalı. Geçmişte önerdim dedim ki Kurala bağlayalım.

        NASIL GİDER BELLİ DEĞİL
        İnce, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: CHP'de genel başkanın nasıl geleceği belli ama nasıl gider o belli değil!

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        Haberler Güncel Muharrem İnce sessizliğini bozdu! İlk yorum geldi: "Atatürk gelse kazanamaz"
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