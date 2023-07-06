Muharrem İnce sessizliğini bozdu! İlk yorum geldi: "Atatürk gelse kazanamaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal geliyorum" dedi. Ancak bir kez daha yenildi. 13'üncü seçimini de kaybetti.

Ama o "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam yanaştırmam lazım" deyip dümen çevirdi. Parti birbirine girdi. Değişim sesleri yükseldi. "Oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu bile harekete geçti!