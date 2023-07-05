Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri kaçakçılık şebekesini takibe alan polis, 13 Mart ve 4 Temmuz tarihleri arasında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de çok sayıda kaçak imalathane ve depoya baskın düzenledi.



Akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve sonucunda motorin ile benzer özellikte olan ve halk dilinde "10 numara yağ" olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt üretimi yapıldığı tespit edildi.