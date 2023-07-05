"Gitmiyorum" sloganları atan Kılıçdardoğlu'na İmamoğlu "Manifesto" hazırlığı yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda "değişim" tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. "CHP'nin bir kadro partisi olduğunu" anlatmaya çalıştı.
"Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, sadece hakkın yanında olmak için bir koalisyon kurduysak; başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürk'çüsü, milliyetçisi bir araya geldiyse büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir" ifadesini kullandı.
"Değişim" çağrıları yapan ve hazırladığı "Manifesto"yu bu hafta açıklayacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdilik sessiz kaldı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun toplantısına Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimler katılmadı. Bu eski kurmayların, İmamoğlu'nun yanında yer aldığı yorumları yapıldı...
Kemal Kılıçdaroğlu, 25 milyon oy aldığını belirterek "Başarılı" olduğunu ima etti. "Değişime" sıcak bakmadığı mesajını verdi. Parti içi muhalefeti sinirlendirdi.