"Gitmiyorum" sloganları atan Kılıçdardoğlu'na İmamoğlu "Manifesto" hazırlığı yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda "değişim" tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. "CHP'nin bir kadro partisi olduğunu" anlatmaya çalıştı.

"Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, sadece hakkın yanında olmak için bir koalisyon kurduysak; başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürk'çüsü, milliyetçisi bir araya geldiyse büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir" ifadesini kullandı.