Başkan Erdoğan'dan İsveç'e ev ödevi ayarı!

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dış basında gündem yarattı.

The İndependent, "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığını işaret ederek, yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi" başlığını attı. "Erdoğan, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığının sinyalini vererek, Stockholm'ün tamamlaması gereken "ev ödevi" üzerinde daha çok çalışması gerektiğini söyledi" diye yazdı. Erdoğan'ın, "Oyalama taktikleriyle zaman kaybetmek yerine verilen sözlerin yerine getirilmesinin daha akılcı, daha faydalı bir yöntem olacağına inanıyoruz" dediğini aktardı.