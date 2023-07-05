Başkan Erdoğan'dan İsveç'e ev ödevi ayarı!

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dış basında gündem yarattı.
The İndependent, "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığını işaret ederek, yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi" başlığını attı. "Erdoğan, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığının sinyalini vererek, Stockholm'ün tamamlaması gereken "ev ödevi" üzerinde daha çok çalışması gerektiğini söyledi" diye yazdı. Erdoğan'ın, "Oyalama taktikleriyle zaman kaybetmek yerine verilen sözlerin yerine getirilmesinin daha akılcı, daha faydalı bir yöntem olacağına inanıyoruz" dediğini aktardı.
İKİ TARAFA YUMRUK
AL ARABIYA, "Erdoğan İsveç'e 'ev ödevi' verdi: Dostluğumuz teröre destek vererek kazanılamaz" başlığını kullandı.
ABD merkezli FOX, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını erteledi" diye hatırlattı.
AL MONITOR "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve ABD'ye bariz bir yumruk atarak ülkesinin "örtülü tehditlere" boyun eğmeyeceğini söyledi" diye manşet attı.
KENDİNİ YAKTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi. "Kur'an-ı yakmak namertlik ve soysuzluktur, ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Barbarlığın özgürlüğü olamaz. Kur'an yakan kendini yakmıştır. Bu provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek pek tabii hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır" dedi.