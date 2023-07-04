Başkan Erdoğan Külliye'de Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşım;

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/lHSpFOupyi

— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 4, 2023