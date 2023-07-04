Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.07.2023 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2023 17:42
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Külliye'de Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

    takvim.com.tr
    ’Koç’lar Külliye’de! Başkan Erdoğan kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapıldı.

    İşte o paylaşım;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Külliye'de Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti
        loading
        SON DAKİKA