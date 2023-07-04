Başkan Erdoğan talimatı verdi: İsveç için kritik gün 6 Temmuz!

NATO'ya giriş sürecinde Türkiye'nin de onayına ihtiyaç duyan İsveç, ülkesinde Kur'an'ı Kerim yakılmasına izin verdi. Türkiye büyük tepki gösterdi. Bu yüzden 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak olan Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü toplantının iptali üst düzeyde müzakere edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye adına katılımın gerçekleşmesini bildirdi.
Dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarının hazır bulunacağı toplantıda, "İsveç'te Kur'an'ın yakılmasına tepkinin üst perdeden iletilmesini" istedi. Ayrıca Ankara'nın bu toplantıda, Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan muhtıra maddelerinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizeceği kaydedildi.
Ankara, muhtıraya uyulmasını beklerken, Stockholm'e bir kötü haber de Macaristan'dan geldi. Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.
ERDOĞAN, BAE'Yİ ZİYARET EDECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını açıkladı.
BETÜL USTA