Başkan Erdoğan talimatı verdi: İsveç için kritik gün 6 Temmuz!

NATO'ya giriş sürecinde Türkiye'nin de onayına ihtiyaç duyan İsveç, ülkesinde Kur'an'ı Kerim yakılmasına izin verdi. Türkiye büyük tepki gösterdi. Bu yüzden 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak olan Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü toplantının iptali üst düzeyde müzakere edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye adına katılımın gerçekleşmesini bildirdi.

Dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarının hazır bulunacağı toplantıda, "İsveç'te Kur'an'ın yakılmasına tepkinin üst perdeden iletilmesini" istedi. Ayrıca Ankara'nın bu toplantıda, Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan muhtıra maddelerinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizeceği kaydedildi.