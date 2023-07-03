Başkan Erdoğan'dan 2.el araç ve konut kiralarındaki yüzde 25 sınırıyla ilgili flaş açıklama!

Son dakika haberi... . Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan ve milyonlarca çalışan ve vatandaşı ilgilendiren Kabine toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "2. el araç fiyatlarındaki balonu takip ediyoruz" ifaddelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Erdoğan: "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." dedi.
"KİRALARDAKİ SINIR SÜRECEK"
Türkiye olarak bunlar sağlanana kadar geri adım atmayacağımızı bilinmesini istiyoruz. Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri de asla ihmal etmiyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin net olarak 11 bin 402 liraya yükselttik. Asgari ücrete yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren zam yapmış olduk. Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyor. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi.
"SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA OLUŞAN BALONU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz.