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    Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsü arasında olan Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne hazır!

    Günde 75 bin kişinin ziyaret edebileceği, 5 bin kişinin çalışacağı, dakikada 7 ambulansın gireceği 54 ameliyathane ve 6 ayrı hastaneden oluşan sağlık kampüsünde geri sayım başladı.

    Ceyhan Torlak
    Elinize sağlık

    İzmir'in en sağlam yerinde bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına 2017'de başlandı. 628 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olma özelliğini taşıyor.

    Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2 bin 60 tescilli yatak bulunuyor.

    İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı. Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

        Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

        Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor. Hastaneye dakikada 7 ambulans giriş yapacak.

        5 BİN KİŞİLİK SAĞLIK ORDUSU
        Ege Bölgesi'nin tek, dünyanın ise en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan dev hastaneyi bir günde 75 bin kişi ziyaret edecek. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan 2 bin 60 yatak kapasiteli sağlık kompleksinde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık çalışanı görev yapacak.



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        Haberler Güncel Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsü arasında olan Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne hazır!
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