Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsü arasında olan Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne hazır!

İzmir'in en sağlam yerinde bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına 2017'de başlandı. 628 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olma özelliğini taşıyor.
Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2 bin 60 tescilli yatak bulunuyor.
İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı. Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.