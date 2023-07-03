Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsü arasında olan Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne hazır!

5 BİN KİŞİLİK SAĞLIK ORDUSU

Ege Bölgesi'nin tek, dünyanın ise en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan dev hastaneyi bir günde 75 bin kişi ziyaret edecek. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan 2 bin 60 yatak kapasiteli sağlık kompleksinde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık çalışanı görev yapacak.









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