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    Başkan Erdoğan'dan partililere talimat: "94 ruhuyla çalışın"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan partililere talimat verdi: 94 ruhuyla çalışın. Oy kaybı yaşanan 5 ilçe başta olmak üzere 39 ilçenin tamamında birinci parti olmak için İstanbullu'nun kalbine dokunun...

    Fatma Göksu
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    İstanbul seferberliği

    AK Parti, seçim hazırlıkları kapsamında vitesi artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başta İstanbul'da 1994'teki belediyecilik ruhu için seferberlik başlatıldı. İstanbul için özel reçete hazırlandı. Seçmen memnuniyeti anketi yapıldı. AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın fikrini aldı. Erdoğan'a sunulacak seçmen memnuniyeti anketine göre yol haritasının çizileceği vurgulandı. Buna göre; AK Parti'ye doğru bir adım atana, partililer koşarak gidecek. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimse bırakılmayacak.



    CHP NELERİ YAPMADI
    İstanbul'un 39 ilçesinde de birinci parti olmak için çalışılacak. Bu kapsamda zafer sarhoşluğuna kapılmadan milletle teşkilat arasındaki gönül köprüleri sağlamlaştırılacak. Erdoğan'ın "1994 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" sözü üzerine de parti teşkilatları harekete geçti. CHP'deki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın'da 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performanslar incelendi. Seçmene verilen vaatlerin hangilerinin yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Ona göre çalışma şekli belirlendi.



    39 İLÇENİN TAMAMINDA BİRİNCİ OLALIM
    Başkan Erdoğan, Beyoğlu, Eyüp, Çatalca, Tuzla ve Üsküdar'daki oy kayıplarının nedenlerinin araştırılmasını ve buralardaki seçmenlerin de tekrar kazanılmasını istedi.
    FATMA GÖKSU

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan partililere talimat: "94 ruhuyla çalışın"
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