Başkan Erdoğan'dan partililere talimat: "94 ruhuyla çalışın"

AK Parti, seçim hazırlıkları kapsamında vitesi artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başta İstanbul'da 1994'teki belediyecilik ruhu için seferberlik başlatıldı. İstanbul için özel reçete hazırlandı. Seçmen memnuniyeti anketi yapıldı. AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın fikrini aldı. Erdoğan'a sunulacak seçmen memnuniyeti anketine göre yol haritasının çizileceği vurgulandı. Buna göre; AK Parti'ye doğru bir adım atana, partililer koşarak gidecek. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimse bırakılmayacak.





CHP NELERİ YAPMADI

İstanbul'un 39 ilçesinde de birinci parti olmak için çalışılacak. Bu kapsamda zafer sarhoşluğuna kapılmadan milletle teşkilat arasındaki gönül köprüleri sağlamlaştırılacak. Erdoğan'ın "1994 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" sözü üzerine de parti teşkilatları harekete geçti. CHP'deki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın'da 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performanslar incelendi. Seçmene verilen vaatlerin hangilerinin yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Ona göre çalışma şekli belirlendi.