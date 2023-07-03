Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2023 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 09:10
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan talimatı verdi! Seferberlik başladı: CHP'nin algı belediyeciliği gün yüzüne çıkarıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başta İstanbul'da 1994'teki belediyecilik ruhu için seferberlik başlatıldı. İstanbul için özel reçete hazırlandı. Bu kapsamda CHP'li 11 büyükşehirin 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performansları mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuç ise CHP'nin algı belediyeciliğini gün yüzüne çıkardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan talimatı verdi! Seferberlik başladı

    31 Mart seçimlerinde İstanbul'un yeniden fethedilmesi ve şahlanış döneminin başlamasının şifreleri vatandaş tarafından alınacak. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan ve bir aydır devam eden seçmen memnuniyeti anketi çalışması bayram boyunca sürdü.

    AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini sordu. Bir aylık çalışmanın raporu Başkan Erdoğan'a sunulacak. Seçmen memnuniyeti anketine göre yol haritası çizilecek. AK Parti'ye doğru bir adım atana partililer koşarak gidecek. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakılmayacak.

    HEDEF 39 İLÇEDE BİRİNCİ OLMAK
    Hedef İstanbul'un 39 ilçesinde de birinci parti olmak. Bu kapsamda zafer sarhoşluğuna kapılmadan milletle teşkilat arasındaki gönül köprüleri sağlamlaştırılacak. İstanbul Teşkilatına uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Unutmayın, ilçelerde 24 belediyeden 19 belediyeye düştük" demişti.



    Erdoğan'ın bahsettiği AK Partili belediyelerin yönetiminde olan Beyoğlu, Çatalca, Eyüpsultan, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan oy kaybının telafi edilmesi için özel çalışma yapılacak. Bu 5 ilçede neden oy kaybı yaşandığının hesabı yapılacak, neden ve niçin bu noktaya gelindiği araştırılacak. Eksiklikler giderilecek. Vatandaşlar Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındırılacak ve onları inandıracak adımlar atılacak.

        CHP'NİN ALGI BELEDİYECELİĞİ MERCEK ALTINDA

        Başkan Erdoğan'ın "1994 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz" sözü üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir ve Aydın CHP'li 11 büyükşehirin 4 yıllık hizmet ve eser siyasetindeki performansları mercek altına alındı.

        2019'da seçmene verilen vaatlerin hangilerinin yapılıp yapılmadı, algı belediyeciliğinin karnesi vatandaşa tek tek anlatılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kato’daki petrol keşfi Gabar’dan 5 kat fazla!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimatı verdi! Seferberlik başladı: CHP'nin algı belediyeciliği gün yüzüne çıkarıldı
            loading
            SON DAKİKA