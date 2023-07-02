Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'yle işbirliği mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden 5 yıllığına direksiyona geçti. Seçim sürecinde muhalefeti destekleyen Avrupa, çark etti. Başkan Erdoğan ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini bildirdi.

AB liderlerinin, Brüksel'de bir araya geldikleri toplantıda, "Dış ilişkiler" başlığı altında Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler irdelendi. Liderlerin kabul ettiği ortak bildiride, "AB Konseyi, Kıbrıs sorununun BM çerçevesi içinde AB'nin dayandığı ilkeler ve müktesebat doğrultusunda kapsamlı şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.