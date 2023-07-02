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    Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'yle işbirliği mesajı!

    Avrupa, Erdoğan Türkiye’si ile yeni ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Almanya Başbakanı Scholz, “İyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istiyoruz" dedi.

    Türkiye ile yeniden

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden 5 yıllığına direksiyona geçti. Seçim sürecinde muhalefeti destekleyen Avrupa, çark etti. Başkan Erdoğan ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini bildirdi.

    AB liderlerinin, Brüksel'de bir araya geldikleri toplantıda, "Dış ilişkiler" başlığı altında Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler irdelendi. Liderlerin kabul ettiği ortak bildiride, "AB Konseyi, Kıbrıs sorununun BM çerçevesi içinde AB'nin dayandığı ilkeler ve müktesebat doğrultusunda kapsamlı şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye-AB ilişkileri konusunda, "Türkiye'de yapılan son seçimlerin ışığında, ileriye dönük şekilde ilerlemek amacıyla AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin bir rapor hazırlanacak" mesajı dikkat çekti. AB Liderler Zirvesi'nden sonra değerlendirmelerde bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye'deki seçimlerin ardından yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istiyoruz. AB Komisyonu ve Yüksek Temsilci'den karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirmesi konusunda önerilerde bulunmalarını istedik" dedi.

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    Haberler Güncel Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'yle işbirliği mesajı!
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