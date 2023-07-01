Sporda da lider! Başkan Erdoğan’ın basketboldaki hünerleri tam not aldı...

Varank, Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı paylaştığı görüntülere yorum yağdı:

- Büyük lider Erdoğan'ın pas verirkenki kalitesine bir basketbol antrenörü olarak tam puan verdim.

- Seninle olduğumuz doğrudur. Ellerine sağlık.

- Hido bile hayran kaldı.

- Sporda da lider.

- Sen sağlıklı ol reis. Bize sen lazımsın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN