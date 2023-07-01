Sporda da lider! Başkan Erdoğan’ın basketboldaki hünerleri tam not aldı...

Küresel konulardaki tecrübeleriyle birçok sorunu çözen Başkan Erdoğan, yine yoğun diploması trafiği arasında basketbol oynadı.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının görüntülerini paylaştı.
Varank, Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı paylaştığı görüntülere yorum yağdı:
- Büyük lider Erdoğan'ın pas verirkenki kalitesine bir basketbol antrenörü olarak tam puan verdim.
- Seninle olduğumuz doğrudur. Ellerine sağlık.
- Hido bile hayran kaldı.
- Sporda da lider.
- Sen sağlıklı ol reis. Bize sen lazımsın.