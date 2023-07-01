MHP’de ’Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti’ oluşturuldu

Depremlerin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarının, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının depremzedelerin yanında olduğunu kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:"MHP olarak, depremzede vatandaşlarımızı bir an bile ihmal etmeden, onların sorunlarını çözüme kavuşturma ve hayatlarını mümkün olan en kısa sürede normale döndürme yolunda çaba göstermeyi kutsal bir görev bilmekteyiz. Bu temel düşünceden hareketle Milliyetçi Hareket Partisince, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla deprem bölgesinde hayatlarını sürdürmeye çabalayan halkın istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla milletvekillerimizden meydana gelen yeni bir 'Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' oluşturulmuştur.