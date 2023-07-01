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    • 01.07.2023 15:21
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    Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul Emniyeti operasyonda 8 kişiyi yakalandı

    İstanbul’da aralarında Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 2 firarinin de olduğu 8 kişi operasyonla yakalandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Emniyet yakaladı

    İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 13 Haziran Salı günü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanamayan İ.B.'nin kaçak yollarla yurt dışına kaçırılacağını belirledi ve operasyon düzenledi.

    İ.B. ve ona yardım yataktık eden ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan yabancı uyruklu 2 firari yakalanarak gözaltına alındı.

    8 KİŞİ YAKALANDI
    Operasyonunu toplamında 8 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi İ.B.'nin de aralarında yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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        Kavgada yeni perde!
        Haberler Güncel Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul Emniyeti operasyonda 8 kişiyi yakalandı
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