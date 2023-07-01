Koltuğa yapışan Bay Bay Kemal Çipras'a bak da örnek al: 5 kez seçim kaybeden Çipras istifa etti...

- Kılıçdaroğlu, o koltuk için canını verir. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz.

- Tek hedefi kurultayları kazanmak olan birisiyle mücadele ediyoruz.

- CHP, Kılıçdaroğlu'nu istemiyor ama o bırakmamak için direniyor.

- Kılıçdaroğlu bak, solcu Çipras 5 seçim sonra istifa etti. Sende de o yürek vardır umarım.

- Neden bu ısrar? İs-ten-mi-yor-sun. Git artık.