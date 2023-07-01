Koltuğa yapışan Bay Bay Kemal Çipras'a bak da örnek al: 5 kez seçim kaybeden Çipras istifa etti...

2010'da CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 kez girdiği seçimlerin tamamını kaybetti. Ancak o 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden sonra da başarılı olduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi.
Engin Altay, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş gibi birçok CHP'li, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da en sert ifadelerle "değişim" talebinde bulundu. Özcan son olarak Yunanistan'da seçim kaybeden SYRIZA Genel Başkanı ve eski Başbakan Aleksis Çipras, istifa etmesinin örnek bir davranış olduğunu söyledi. Özcan, "Yunanistan'da seçimi kaybeden Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etmiş. Ne kadar garip bir durum. İnsan seçimi kaybedince istifa eder mi? Bizim burada seçimi kaybedenler MYK'yı değiştirip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor" dedi. 2 milyon kişinin gördüğü bu açıklamaya sosyal medyadan destek yağdı:
- Kılıçdaroğlu, o koltuk için canını verir. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz.
- Tek hedefi kurultayları kazanmak olan birisiyle mücadele ediyoruz.
- CHP, Kılıçdaroğlu'nu istemiyor ama o bırakmamak için direniyor.
- Kılıçdaroğlu bak, solcu Çipras 5 seçim sonra istifa etti. Sende de o yürek vardır umarım.
- Neden bu ısrar? İs-ten-mi-yor-sun. Git artık.