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    Koltuğa yapışan Bay Bay Kemal Çipras'a bak da örnek al: 5 kez seçim kaybeden Çipras istifa etti...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, 13 seçim hezimetiyle tarihe geçti. Ancak yine de koltuğunu terketmedi. “5 kez seçim kaybeden Çipras ise istifa etti. CHP’liler, “Kemal bey, koltuğa yapıştı” yorumunu yaptı.

    Kemal bey Çipras’a bak

    2010'da CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 kez girdiği seçimlerin tamamını kaybetti. Ancak o 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden sonra da başarılı olduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi.

    Engin Altay, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş gibi birçok CHP'li, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da en sert ifadelerle "değişim" talebinde bulundu. Özcan son olarak Yunanistan'da seçim kaybeden SYRIZA Genel Başkanı ve eski Başbakan Aleksis Çipras, istifa etmesinin örnek bir davranış olduğunu söyledi. Özcan, "Yunanistan'da seçimi kaybeden Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etmiş. Ne kadar garip bir durum. İnsan seçimi kaybedince istifa eder mi? Bizim burada seçimi kaybedenler MYK'yı değiştirip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor" dedi. 2 milyon kişinin gördüğü bu açıklamaya sosyal medyadan destek yağdı:

    - Kılıçdaroğlu, o koltuk için canını verir. Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz.
    - Tek hedefi kurultayları kazanmak olan birisiyle mücadele ediyoruz.
    - CHP, Kılıçdaroğlu'nu istemiyor ama o bırakmamak için direniyor.
    - Kılıçdaroğlu bak, solcu Çipras 5 seçim sonra istifa etti. Sende de o yürek vardır umarım.
    - Neden bu ısrar? İs-ten-mi-yor-sun. Git artık.



        - CHP'deki değişim tartışmaları son hız devam ederken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun değişimi için partililerce yapılan açıklamaların, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Ankara'da yeni kurduğu ofisinde yönetildiği ortaya çıktı.



        - Eski MYK üyelerinin Sav ile görüştükten sonra birer birer istifa çağrıları yaptıkları, sırada Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba'nın olduğu öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR'un milyarlık işini alan Onursal Adıgüzel'in de İstanbul İl Başkanlığı'- na hazırlandığı öğrenildi. (DİLHAN DUMANOĞLU)
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        Haberler Güncel Koltuğa yapışan Bay Bay Kemal Çipras'a bak da örnek al: 5 kez seçim kaybeden Çipras istifa etti...
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