CHP’de profil atışması kızıştı! İBB Basın Danışmanı Ongun ile Bolu Belediye Başkanı Özkan'dan cevap...

İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir gazeteye verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İBB Başkan adayı olamazdı" diye sert çıktı. İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, "Profil"den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadesiyle 4 adet fotoğraf paylaştı. Kaftancıoğlu'na gönderme yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Eee, Baykal olmasaydı da Kılıçdaroğlu da olmazdı... Siyaset böyledir. Sen de İmamoğlu sayesinde var oldun Canan.. Ne yapalım şimdi, bir seçim daha mı kaybedelim?" ifadesini kullandı.