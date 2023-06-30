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    Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması skandalına tepki: Tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

    Başkan Erdoğan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki gösterdi. “Müslümanlar’ın kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine öğreteceğiz” dedi...

    Tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

    Bu cürmü işleyenler kadar, buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır. Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz.

    - Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanlar'ın kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, Batılı kibir abidelerine öğreteceğiz


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Konuşmasında önemli konulara vurgu yaptı:
    - Bu cürmü işleyenler (İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılması) kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak.
    - Tahrik ve tehdit siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.
    - Müslümanlar'ın kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.
    - Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken, biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.



    - Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacak, Meclis'e sunacağız.
    - Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır.
    - Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yok. İstanbul'da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik kimseyi bırakmayacağız.
    - Mahalli seçimlere daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor.
    - Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. 94 ruhunu büyüterek fetret devrine son vereceğiz.



        PUTİN'DEN İSVEÇ'E ANLAMLI MESAJ
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8. Yüzyıl'da yapılan Dağıstan Derbent'teki Cuma Camii'ni ziyaret etti. Hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i kalbinin üzerine koyup İsveç'i eleştirdi. "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır. Bazı ülkeler insanların dini duygularına saygı göstermiyorlar. Bizde hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre kutsal değerlere saygısızlık suçtur" dedi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması skandalına tepki: Tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
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