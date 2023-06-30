Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması skandalına tepki: Tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Konuşmasında önemli konulara vurgu yaptı:

- Bu cürmü işleyenler (İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılması) kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak.

- Tahrik ve tehdit siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

- Müslümanlar'ın kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

- Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken, biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.