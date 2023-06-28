Adana'da vatandaşın su çilesi! Zeydan Karalar'a isyan büyüyor...

BANYO BİLE YAPAMIYORUZ

619 konuttan oluşan blokta yaşayan vatandaşlar cami önünde de toplanarak ASKİ'yi protesto etti. Şikâyetlerini ASKİ'ye bildirdiklerini anlatan Ali Dalmış (37), "ASKİ'yi arıyoruz, hidroforunuz bozuk diyorlar. Sen su vermezsen hidrofor nasıl çalışsın? Şikâyetimizi bile kayıt altına almıyorlar. Arada bir tankerle su getirip gidiyorlar. Onu yapana kadar arızayı giderin" dedi. Nebi Umut (18) ise, "Annem ve ablam ile birlikte yaşıyorum. Evde banyo yapamıyoruz. Eski mahalleme giderek arkadaşımın evinde banyo yapmak zorunda kalıyorum. ASKİ motorun arızasını gidermiyor ve suçu bizim üzerimize atıyorlar" diye konuştu.