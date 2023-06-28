Adana'da vatandaşın su çilesi! Zeydan Karalar'a isyan büyüyor...

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı.
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki TOKİ 4'üncü blokta oturan binlerce insan, günlerdir susuzluk çilesi çekiyor. Adana Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) tarafından ana şebekedeki motor arızası giderilmeyen ve 5 gündür evlerinde su akmayan vatandaşlar yakınlarda bulunan inşaatların depolarından ve çeşmelerinden su ihtiyaçlarını karşılıyor.
ZEYDAN KARALAR'A İSYAN
Ellerinde pet şişeler ve kovalarla su kuyruğuna giren vatandaşlar, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi.
Vatandaşlar, "5 gündür sularımız akmıyor. Banyo yapamıyor, bulaşıklarımızı ve çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz. Kokuyoruz artık. Başkan buraya gelsin halimizi görsün. ASKİ'yi arıyoruz sorunumuzu çözsünler diye bizimle ilgilenmiyorlar" diyerek isyan etti.