Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yeni Zigana Tüneli'nden 1.5 ayda 251 bin araç geçti



YÜZDE YÜZ YERLİ MİLLİ KAYNAKLAR KULLANILDI

Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta Trafik yükü taşıyan bu güzergâhta inşa edildiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelle ilgili şu bilgileri verdi:

"Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir."